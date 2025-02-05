В пресс-службе "Уралвагонзавода" назвали ложью информацию об открытии исправцентра для осужденных на УВЗ

Накануне по уральским СМИ прошла информация, что на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле собираются открыть исправительный центр с лимитом наполнения 400 мест.

По информации из пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, учреждение предполагается разместить на территории предприятия, при этом оно станет частью исправительной колонии №5. Центр будет рассчитан на 400 мест, но первоначально предполагается принять до 60 осужденных.

Начало реализации обозначалось на I квартал 2025 года.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-служба "Уралвагонзавода". На предприятии назвали ложью информацию об открытии исправцентра для осужденных на УВЗ.