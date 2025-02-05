Вандалами, затушившими Вечный огонь в Прикамье, оказались малолетние девочки

Вандалами, потушившими Вечный огонь в Березниках, оказались две малолетние школьницы. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

С нарушительницами провели беседу.

"Юные правонарушители установлены – две малолетние школьницы. Помогли камеры видеонаблюдения в общественных местах. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседы. Подростки раскаялись в поступке, о последствиях не думали. С родителями предстоит разговор на административной комиссии", - сообщил Казаченко.

Он призвал родителей разговаривать с детьми и объяснять значимость памятных мест, рассказывать о героизме соотечественников, прививать уважительное отношение к нашей истории