В Хакасии собрались сокращать учителей

В Хакасии готовится сокращение штатов в школах и детских садах. Об этом стало известно накануне, в сети разошлось сандальное письмо от регионального Министерства образования руководителям городов и районов.

В письме говорится, что сокращение планируется на основании постановления правительства республики "О сокращении расходов на содержание государственных органов Республики Хакасия, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений". От руководителей требуют подать предложения о сокращении штатной численности сотрудников. Письмо подписано главой минобрнауки региона Анатолием Бутенко.

Ранее Бутенко обещал повысить учителям зарплату. Видимо, с этим не сложилось, и теперь "лишних" учителей попросят на выход. И это в условиях огромной нехватки педагогов по стране в целом и в регионе в частности.

Как пишет паблик "Новости Хакасии", таково требование регионального минфина, который пытается как-то сбалансировать доходы и расходы. Экономить решено в том числе на учителях. И, как следствие, на детях.

"С учетом уже существующей сверхнагрузки на учителей это грозит дальнейшим обрушением и так не слишком высокого качества образовательного процесса в регионе. А подрывать качество образования – это, извините за пафос, лишать будущего наших детей. Школьники, получающие образование в Хакасии, все больше будут проигрывать представителям других регионов в конкуренции за места в вузах и в дальнейшей профессиональной карьере. И получается, что власти Хакасии сейчас пытаются решить свои сиюминутные личные финансовые заморочки за счет решения, грозящего пустить под откос судьбу целого поколения", — говорится в материале.

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщила в своем телеграм-канале, что сокращение составит 5%. Причем списки "лишних" потребовали предоставить до конца дня. То есть за несколько часов из-за письма министерства людей нужно лишить работы.

"Шквал телефонных звонков от наших директоров и заведующих детскими садами в районную администрацию объединили одни и те же вопросы: "Кто останется работать, и куда пойдут люди?" — пишет чиновница.

Власти заняли привычную позицию: их не так поняли. Сокращать будут только государственных и гражданских служащих, заверяет Бутенко. Он сказал, что в его ведомстве тоже пройдет сокращение, поэтому людям не должно быть обидно. По данным "Вести Хакасия", речь идет о дворниках и завхозах. Но дворники не являются госслужащими. В муниципалитетах же другие сведения. Выгонять хотят именно учителей.

"В сложившейся ситуации острого дефицита педагогических кадров сокращать надо не учителей, а министра образования Хакасии и региональное руководство, которое жаждет экономить на детях! Данный выпад главы минобрнауки Анатолия Бутенко - реальный пример экономии на детях, которая ждет все страну, если не принять Народную стратегию развития образования", — уверен член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский.

В соцсетях люди возмущены до предела. Самый популярный комментарий: "А депутатов и парламент сократить не пробовали?" Пишут о том, что учителя ведут по несколько предметов.

Всего в регионе около 20 тыс. учителей. По данным анализа "Родной школы" на основе данных Минпроса, в Хакасии учителя математики и русского языка работали в среднем на 1,7 ставки, в начальных классах — на 1,3 ставки. Ранее сообщалось в среднем о 1,5 ставках. При этом средняя зарплата учителя в регионе официально составляла 65 тыс., но в расчете на одну ставку "чистыми" это всего около 37 тыс.

Проблема Хакасии характерна и для других регионов, на уровень которых спустили вопрос зарплат учителей. Как писало Накануне.RU, позиция федеральных образовательных властей такая: выпускные экзамены нельзя спускать в регионы, потому что будет коррупция, а вот оклады учителей — можно. Они же работают "по призванию"?