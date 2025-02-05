В Таджикистане экс-глава МИД получил 27 лет по делу о госперевороте

В Таджикистане наказаны фигуранты дела о попытке государственного переворота. Среди наказанных – бывший глава МИД страны Хамрохон Зарифи.

Их отправили в колонию на 18-27 лет. Самый большой срок — 27 лет лишения свободы — получили Зарифи, а также экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзоду.

Большинству фигурантов были предъявлены обвинения в госизмене и захвате власти, приводит "Ъ" данные портала Asia Plus.