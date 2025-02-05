Заместителя губернатора Ростовской области суд отправил в СИЗО

Заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова отправлена судом под арест.

Ленинский районный суд Ростова принял решение заключить ее под стражу до второго апреля 2025 года.

Напомним, заместителю губернатора Ростовской области - министру финансов Лилии Федотовой вменяется превышение полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Следствие предварительно оценивает ущерб от её действий примерно в 1,9 млрд рублей.

Дама-чиновник просила суд не отправлять ее в СИЗО, так как якобы сильно болеет, заболевание одонтогенным гайморитом, по ее словам, требует хирургического лечения.