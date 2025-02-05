В Перми массово "заминировали" школы

Десятки пермских школ получили сегодня сообщения с угрозами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, угрозы получили школы №136, №81, №91, №109, №146, образовательные учреждения "Энергополис", "Город дорог", школа №101, "Школа бизнеса", гимназия №10, лицей №1, школа №76.

"Руководителями образовательных учреждений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в СОШ № 76 Перми проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет. ЕДДС города Перми проведено информирование оперативных служб, сотрудников администрации города Перми и районных администраций.", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Министерство территориальной безопасности Пермского края напоминает, что за распространение ложной информации о террористических угрозах, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.