Двое уральцев покупали через Интернет iPhone и меняли их на муляжи

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о подмене телефонов iPhone на муляжи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

Двух 23-летних жителей Екатеринбурга обвиняют по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). С августа 2023 по февраль 2024 г. обвиняемые на платформе объявлений покупали через услугу "Безопасная сделка" iPhone, выбирая для получения заказа отделения почтовой связи в Свердловской и Челябинской областях.

После получения заказа соучастники подменяли телефоны на заранее приобретенные муляжи и отказывались от товара, возвращая его продавцу. После возврата заказа им возвращались деньги.

Всего участники преступной группы похитили у жителей Самарской, Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей 22 мобильных устройства, причинив ущерб на общую сумму около 2,3 млн руб. В феврале 2024 года незаконная деятельность мошенников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Тюменской области. Они помещены под стражу, на их имущество наложен арест.



Прокуратура Тюменской области направила материалы уголовного дела в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.