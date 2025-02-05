05 Февраля 2025
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Двое уральцев покупали через Интернет iPhone и меняли их на муляжи

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о подмене телефонов iPhone на муляжи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

Двух 23-летних жителей Екатеринбурга обвиняют по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). С августа 2023 по февраль 2024 г. обвиняемые на платформе объявлений покупали через услугу "Безопасная сделка" iPhone, выбирая для получения заказа отделения почтовой связи в Свердловской и Челябинской областях.

После получения заказа соучастники подменяли телефоны на заранее приобретенные муляжи и отказывались от товара, возвращая его продавцу. После возврата заказа им возвращались деньги.

Всего участники преступной группы похитили у жителей Самарской, Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей 22 мобильных устройства, причинив ущерб на общую сумму около 2,3 млн руб. В феврале 2024 года незаконная деятельность мошенников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Тюменской области. Они помещены под стражу, на их имущество наложен арест.

Прокуратура Тюменской области направила материалы уголовного дела в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: iPhone, муляж, мошенничество


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