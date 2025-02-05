"Уральские авиалинии" возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Харбин

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет перелеты из Екатеринбурга в китайский Харбин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, с 30 марта 2025 года начнется выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург. Вылеты запланированы два раза в неделю на лайнерах Airbus A319 по средам и воскресеньям, обратно – по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

U6-755 Екатеринбург – Харбин. Вылет в 20:10, прилет в 05:05, время в пути 5 часов 55 минут;

U6-756 Харбин – Екатеринбург. Вылет в 02:10 прилет в 05:35, время в пути 6 часов 25 минут.

Как добавили в авиакомпании, продажа билетов на самолеты уже началась.

Напомним, что "Уральские авиалинии" запустили рейсы из Екатеринбурга в Харбин летом 2024 года.