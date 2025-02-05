Назначен новый замгендиректора РЖД

Заместителем генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) назначен Сергей Саратов. Об этом решении совета директоров компании объявил глава РЖД Олег Белозёров на первом в этом году сетевом селекторном совещании руководства холдинга.

Саратов работает на железнодорожном транспорте более 25 лет, из которых более 18 лет – в аппарате управления компании. В 2008-17 гг. он возглавлял департамент по организации, оплате и мотивации труда, с 2017-го руководил департаментом управления персоналом. Он продолжит курировать блок управления персоналом, а также в его непосредственном ведении будут находиться вопросы организации, оплаты и мотивации труда и обеспечения социальной защищенности работников РЖД и членов их семей.

Дмитрий Шаханов единогласно избран председателем Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. Решением совета директоров РЖД он освобождён от должности заместителя генерального директора, сообщает в своём telegram-канале РЖД.