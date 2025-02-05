На "Уралхиммаше" в Екатеринбурге откроется обновленный музей истории завода

На площадке "Уралхиммаша" в Екатеринбурге открывается обновленный музей истории завода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Открытие пройдет в преддверии 83-летия предприятия и покажет посетителям новые экскурсионные маршруты.

В музее будет представлено несколько экспозиций, одни из которых: "Послевоенные заводские годы в пятилетках". "Вклад завода в атомную промышленность" и "Соцгород Химмаш". В галереях представлены творчества заводских художников, уникальные экспонаты и макеты оборудования, а также архив с раритетными изданиями и тематические граффити. Более того, именно на "Уралмашзаводе" в цехе №40 в ноябре 2023 года состоялась церемония заполнения и торжественного запечатывания капсулы времени Екатеринбурга, которую позднее погрузили в центре города.

По словам директора департамента общественных связей Екатеринбурга Екатерины Форукшиной, у уральской столицы богатое промышленное наследие. Именно важно показать все грани города, от его самых первых заводов, знаменитых на весь мир, до современных производств, представляющих Екатеринбург как огромный успешный мегаполис. В скором времени мэрия планирует совместно с предприятиями разработать для туристов новые экскурсионные промышленные маршруты, а также расширить профориентационные программы для школьников.

Попасть на экскурсию в корпоративный музей "Уралхиммаш" можно в будние дни по предварительной записи по телефону: (343) 310-06-44.

Напомним, что АО "Уралхиммаш" входит в Федеральный онлайн-путеводитель по промышленному туризму, который был выпущен Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России.