Почти 400 взрывов прогремело за день в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет Lenta.ru.

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Четвертого февраля там прогремело 396 взрывов.

Какие объекты повреждены, Федоров не сообщил.

28 января массированный удар по энергетическим и военным объектам, а также аэродромам Украины, нанесли российские военнослужащие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, взрывы прогремели в Киеве и области. В разных районах столицы разгорелись пожары. .

После ударов отключилось электричество в нескольких районах города Умань Черкасской области.

Также взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Вышгороде, в Днепропетровской области и Сумах.

Четвертого февраля Украина атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) школьный автобус. В результате ЧП серьезно пострадал водитель, пять детей получили ранения.