Почти 400 взрывов прогремело за день в Запорожской области
Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет Lenta.ru.
Четвертого февраля там прогремело 396 взрывов.
Какие объекты повреждены, Федоров не сообщил.
28 января массированный удар по энергетическим и военным объектам, а также аэродромам Украины, нанесли российские военнослужащие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, взрывы прогремели в Киеве и области. В разных районах столицы разгорелись пожары. .
После ударов отключилось электричество в нескольких районах города Умань Черкасской области.
Также взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Вышгороде, в Днепропетровской области и Сумах.
Четвертого февраля Украина атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) школьный автобус. В результате ЧП серьезно пострадал водитель, пять детей получили ранения.