Председатель гордумы Ростова-на-Дону уходит в отставку

По данным ростовских СМИ, председатель городской Думы Ростова Зинаида Неярохина намерена уйти в отставку. Об этом она сообщила на состоявшемся накануне заседании гордумы. Ее полномочия истекают 11 февраля. Она занимала свой пост около десяти лет.

В сентябре 2020 года Зинаида Неярохина была избрана депутатом городской Думы Ростова-на-Дону седьмого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12. Затем депутаты избрали ее спикером - главой города Ростова-на-Дону.

Теперь, согласно изменениям в российском законодательстве, глава администрации также одновременно будет и главой города. Как сообщает "КоммерсантЪ", исполняющим обязанности главы администрации города накануне стал Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании ростовской Думы 28 января.