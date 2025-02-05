Володин: Бесчеловечные пытки и испытания пережили жители Украины

На Украине работает сеть биологических лабораторий. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



Жители страны пережили бесчеловечные пытки и испытания. Финансировал их бывший президент США Джо Байден и его сын. Также в истории замешано Агентство по международному развитию — USAID.

По словам Володина, информацию об этом подтвердили итоги парламентского расследования, проведённого Госдумой. Первые подозрения появились еще три года назад. Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским "сделали из граждан Украины подопытных животных".



"Понимая, что всё тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына", - пишет парламентарий.



Володин отмечает, что "окончательно обезумевший" экс-президент США вряд ли отдаёт себе отчёт в том, сколько загубленных жизней находятся на его совести.

По его мнению, агентство США по международному развитию (USAID).превратилось в криминальную сеть. Оно представлено в более чем 100 странах мира и имеет годовой бюджет в 50-60 млрд долларов. Согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.



"Но по факту агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд", - отметил Володин в Telegram-канале.