05 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Володин: Бесчеловечные пытки и испытания пережили жители Украины

На Украине работает сеть биологических лабораторий. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Жители страны пережили бесчеловечные пытки и испытания. Финансировал их бывший президент США Джо Байден и его сын. Также в истории замешано Агентство по международному развитию — USAID.
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По словам Володина, информацию об этом подтвердили итоги парламентского расследования, проведённого Госдумой. Первые подозрения появились еще три года назад. Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским "сделали из граждан Украины подопытных животных".


"Понимая, что всё тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына", - пишет парламентарий.


Володин отмечает, что "окончательно обезумевший" экс-президент США вряд ли отдаёт себе отчёт в том, сколько загубленных жизней находятся на его совести.

По его мнению, агентство США по международному развитию (USAID).превратилось в криминальную сеть. Оно представлено в более чем 100 странах мира и имеет годовой бюджет в 50-60 млрд долларов. Согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.


"Но по факту агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд", - отметил Володин в Telegram-канале.

Теги: володин, пытки, USAID, украина


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