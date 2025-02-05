Следователи возбудили дело из-за жестокого избиения подростка в Нижневартовске

По факту жестокого избиения подростка в Нижневартовске возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пострадавший мальчик госпитализирован. Сообщалось, что он попал в реанимацию после избиения.

Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре Алексею Мязину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.