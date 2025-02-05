05 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после поножовщины 13-летних гимназистов в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поножовщины в гимназии №205 Екатеринбурга.

"Следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (ст.111 УК РФ). Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, что ученик уральской гимназии пырнул ножом другого школьника в ходе возникшего конфликта. Предварительно установлено, что один из детей задирал другого, обрызгивая водой из игрушки. От обиды второй ребенок достал некий острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Позднее в ГУМВД рассказали, что обоим мальчикам по 13 лет, на учете в полиции не состоят. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье

Раненый школьник был госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Проверку также организовала прокуратура.

Позднее инцидент прокомментировал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теги: Екатеринбург, СКР, гимназия, поножовщина, уголовное дело


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