Депутаты предложили ввести подарок на новорожденных

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести общероссийскую меру поддержки при рождении детей - подарочный комплект детских принадлежностей. Их перечень будет устанавливать Минтруд, отвечающий за демографию.

Данная мера применяется в разных регионах и городах, но она должна стать всеобщей, потому что поддержка рождаемости - дело общегосударственное, а не региональное, уверены авторы инициативы. Они предлагают дополнить федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах, включив в него новый пункт о подарочном комплекте для новорожденных.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что идея заслуживает максимальной поддержки, а практика должна распространиться на все субъекты России. Она напоминает, что на федеральном уровне семьям с детьми предоставлено только два вида помощи: единовременное пособие и маткапитал. Широко разрекламированное "единое пособие" на детей до 17 лет рассчитано только на нищих, которые опущены ниже уровня бедности. И хотя бы подарок на новорожденного ввести вполне по силам.

В 2024 году население России снова сократилось на 600 тыс. человек "естественным" путем - настолько рождаемость ниже смертности.