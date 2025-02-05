05 Февраля 2025
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области появилась новая схема мошенничества: заявление банкиров и полиции

Уральские банкиры и полицейские выявили новую схему мошенничества. В Свердловской области уже есть первые случаи похищения денег по ней.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры и под разными предлогами убеждают их установить мобильное приложение на смартфон. Эта программа использует технологию обмена информацией NFC и на самом является вредоносной. Аферисты маскируют ее под сервисы, например, Госуслуг или Банка России.

Далее мошенники просят приложить банковскую карту к смартфону и ввести подтверждающий SMS-код от банка – якобы для авторизации в приложении. Между тем, программа позволяет создать на телефоне похитителей виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате преступники с использованием виртуальной карты смогут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первые атаки на российских пользователей с использованием технологии NFC были зафиксированы в августе 2024 года.

"Но технология набирает обороты, и теперь среди жертв этой схемы есть и жители Свердловской области. В январе в регионе было выявлено два таких случая, сумма похищенных средств составила 1,5 млн рублей. Жертвами мошенников стали женщины из Первоуральска и Верхней Пышмы 50 и 70 лет", - отметил полковник Горелых.

Как советует эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, при общении по телефону с незнакомцами нужно проявлять бдительность.

"Не устанавливайте неизвестные мобильные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам. Если возникли сомнения по поводу сохранности денег, сами перезвоните в банк. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут звонить вам через мессенджеры и запрашивать ваши личные данные, номер карты и пин-код", - пояснил Сальников.

В случае любых сомнений уральцев просят связаться со своим банком по официальным телефонам или сообщить в полицию.

Напомним, недавно пенсионерка из закрытого города Новоуральск осталась без машины и денег после общения с мошенниками.

Теги: мошенники, банк, полиция, схема, Свердловская область


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