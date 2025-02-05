Володин: USAID - это криминальная сеть

В криминальную сеть превратилось агентство США по международному развитию (USAID). Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.



Оно представлено в более чем 100 странах мира и имеет годовой бюджет в 50-60 млрд долларов. Согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.

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"Но по факту агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд", - отметил Володин в Telegram-канале.



По его словам, USAID совершило преступления: агентство участвовало в подготовке госпереворотов в странах мира, оказывая помощь в "продвижении демократии". От этих действий пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла и несколько других стран.

Виновные за эти преступления должны понести наказание, чтобы подобное не повторилось. Работа агентства приостановлена.

Володин отметил, что "на бывшие союзные республики с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более $2 млрд", при этом "52% этой суммы ушло на Украину".

Ранее сообщалось, что сайт агентства перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки.

Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

Также двое должностных лиц USAID были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE) доступ к системам USAID. Главой DOGE является предприниматель Илон Маск. В связи с отказом к доступу он заявил, что агентство – преступная организация, которой "пора умереть".