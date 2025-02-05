Трамп: США могут отправить военных в Газу

Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если это необходимо, мы сделаем это", — сказал он после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также Трамп сообщил о планах взять под контроль палестинский анклав и заняться его расчисткой от разрушенных строений. Президент США выразил мнение, что у сектора Газа "невероятный потенциал" и там можно создать "ближневосточную Ривьеру", где "смогут жить представители стран со всего мира", передает ТАСС.

При этом Трамп подчеркнул, что США не станут финансировать попытки переселения жителей анклава. Он предложил странам региона самим выделить деньги на это.

Ранее палестинское движение ХАМАС выразило надежду, что Россия будет играть важную роль в реконструкции сектора Газа и не оставит эту территорию «на попечение западных сторон". По словам представителя ХАМАС, вовлеченность России в эти процессы должна создать необходимый баланс сил.