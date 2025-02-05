Фонд "Дети России" открыл прием заявок на форум "ArtНавигатор"

Благотворительный фонд "Дети России" открыл прием заявок на всероссийский форум юных дарований "ArtНавигатор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, стать участником форума может каждый желающий. Мероприятие проводится в два этапа: первый – конкурсный, второй – образовательно-просветительский.

Заявки принимаются с 31 января по 20 апреля 2025 года в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Творческие работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов – тексты либо ссылки на публикации. Форма подачи заявок опубликована на сайте фонда.

После того, как жюри выберет лучших конкурсантов, победители получат персональные приглашения на вторую часть форума – двухдневную серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России. Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. "В черно-белой кинохронике" посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Нас ожидают большие дела!" – предложение порассуждать о людях разных профессий.

"Детство, юность – это такое время, когда мы отпускаем мечту и следуем за ней. Ставим высокие цели – найти лекарство от всех болезней, полететь в космос, стать звездой. Участники форума – профессиональные мечтатели, они идут к большим победам, не боятся упорного труда и стремятся к знаниям. Таких ребят мы встречали в предыдущие годы и помогали им на этом пути. С нетерпением ждем нового творческого путешествия!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Форум "ArtНавигатор-2024" – это более 200 участников из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга. Это погружение в творческую стихию и мастер-классы от ведущих деятелей искусства, культуры, публицистики России.

Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки. Информация о форуме – в собственном Telegram-канале. Положение, условия участия и требования к работам – на сайте фонда "Дети России".