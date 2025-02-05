До 22 звонков в день. Микрокредитную компанию оштрафовали за непрекращающиеся звонки должнице из Заречного

Микрокредитную организацию ООО МКК "Веритас" в Заречном оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за постоянных звонков клиентке. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, навязчивые звонки поступали должнице на протяжении двух месяцев.

Жительница Заречного сама обратилась к судебным приставам, рассказав, что по договору займа у нее образовалась задолженность. После этого от компании начали поступать звонки с требованием вернуть долг. Всего их было 156, а иногда в день ей названивали по 22 раза, что нарушает Федеральный закон №230-ФЗ.

Сотрудники ГУФССП провели проверку и составили протокол об административном правонарушении в отношении ООО МКК "Веритас". Компания была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей. Штраф погашен в полном объеме.