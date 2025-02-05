ХК "Автомобилист" одержал 11-ю победу в чемпионате подряд

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продолжает свою победную серию в чемпионате КХЛ.

Накануне уральцы в гостях обыграли китайский "Куньлунь", который проводит свои "домашние" матчи на арене в Мытищах. Счет во втором периоде открыл игрок "Автомобилиста" Андрей Обидин. В третьем отрезке игры хозяева сравняли благодаря шайбе Кайла Ро.

Матч перешел в овертайм, где уральцы оказались сильнее. Победный гол на счету лидера "Автомобилиста" Анатолия Голышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, эта победа стала для "Автомобилиста" уже 11-й подряд в чемпионате. Следующий матч подопечные Николая Заварухина проведут в Казани 6 февраля, где сыграют против соседей по турнирной таблице – "Ак Барса".