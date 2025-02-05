В Кунгуре мужчина пытался поджечь банк и отделение почты

В Кунгуре накануне вечером были совершены две попытки поджога - отделения почты и Россельхозбанка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья, подозреваемый задержан. Это местный житель 1989 года рождения. Мужчина признался, что за поджог ему посулили деньги. До этого он вступил в мессенджере переписку с неизвестным, в результате которой перевел 60 тыс. руб. неустановленным лицам.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По данным из соцсетей, неизвестный подбежал к двери отделения почты на улице Детской, облил ее горючей жидкостью и поджег, к счастью, огонь не успел распространиться. В отделении банка возгорание заметил охранник и потушил.