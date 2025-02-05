Германия может разместить войска в Гренландии

Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии привёл к тому, что Германия сочла возможным размещение на этом острове своих войск.

Возможное размещение войск обсудили 3 февраля на встрече глав государств и правительств ЕС, которая прошла в Брюсселе. Это дало бы Трампу понять, что страны Европы разделяют его взгляды на стратегическую важность острова для безопасности Арктики, с другой, помешало бы республиканцу реализовать свои планы на остров военными средствами, приводит РБК данные Der Spiegel.

Напомним, Трамп ранее заявил о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Также он предложил переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

Как считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями "переделать мир", хоть они и нереальны. "Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал политик.