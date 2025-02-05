05 Февраля 2025
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Екатеринбургский депутат Вихарев закупил стройматериалы для бойцов СВО из Ирбита

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил бойцам СВО из Ирбита строительные материалы. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, военные из мотострелковой бригады сами обратились к нему в приемную, попросив о помощи с покупкой стройматериалов и инструментов. Среди них: бензопилы, болгарки, пилы, рубанки, молотки, утеплители и многое другое. Помимо этого, в посылки были добавлены продукты и средства гигиены.

"Все нашли, закупили, отправили. Посылка уже пришла в ДНР. Все для Победы!" - написал депутат.

Напомним, что в прошлом году Министерство обороны РФ передало Алексею Вихареву медаль за содействие специальной военной операции.

В начале июля Алексей Вихарев отправил екатеринбургским десантникам, участвующим в СВО, рюкзак-подавитель дронов - "Антидрон-Гарпия-Про 8-400W" стоимостью 503 тыс. рублей. Его мощность настолько высокая, что при первом включении в районе сразу же отключился Wi-Fi. Именно это оборудование позднее помогло бойцам захватить мощнейший дрон ВСУ - "Баба Яга".

Теги: Екатеринбург, Ирбит, Вихарев, СВО, стройматериалы


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