Обстрелы мирных жителей украинскими войсками в Харьковской области усилились

Обстрелы мирных жителей украинскими войсками в освобожденных населенных пунктах Харьковской области усилились на фоне продвижения вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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По его словам, российские войска освободили за последнее время много населенных пунктов.



"К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Жители, которые констатируют, что выросло количество обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований", - сказал он.

Киев подтягивает резервы и начинает массированно "включать" артиллерию и БПЛА. Вооруженные силы РФ взяли под контроль около 60 населенных пунктов в регионе, большая часть - в Купянском районе.



Ганчев отметил, что после освобождения посёлка Двуречная многие жители, которые уехали в Россию, спрашивают, можно ли вернуться домой.



"Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в посёлок пока рано", - написал глава в Telegram-канале.

Украинские военные ежедневно обстреливают этот населённый пункт как из артиллерии, так и с применением ударных БПЛА. В Двуречную не могут проехать даже сотрудники администрации.

Накануне школьный автобус в Запорожской области атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). В результате ЧП серьезно пострадал водитель, пять детей получили легкие осколочные ранения.