Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, это произойдет, если не будет других вариантов.

"Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине", – отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина в панике из-за того, что США и Россия настаивают на проведении выборов. Президенты России и США едины во мнении, что Зеленский мешает мирному урегулированию.