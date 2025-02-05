Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, это произойдет, если не будет других вариантов.
"Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине", – отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что Украина в панике из-за того, что США и Россия настаивают на проведении выборов. Президенты России и США едины во мнении, что Зеленский мешает мирному урегулированию.