Исследование: мигранты приобретают дипломы об образовании, причем за очень небольшие деньги

Активисты "Русской общины" в результате исследования выяснили, что мигранты приобретают дипломы об образовании за очень небольшие деньги. Это им необходимо с целью устроиться на работу в России. Иностранцам говорят, что дипломы фальшивые, но их якобы достаточно.

Это, скорее всего, опасное для мигрантов заблуждение, однако существует и бизнес, где предлагаются якобы настоящие дипломы о вузовском образовании с внесением их в реестр. Торговцы дипломами говорят, что в схеме участвуют работники университетов, однако вузы считают, что это мошенники.

Стать педагогом-отличником даже без знания языка можно, как утверждается, за 10 тыс. руб., а за регистрацию в Москве достаточно заплатить 1 тыс. руб. Стоимость документа о высшем образовании, например, по специальности "Архитектор" — 20 тыс. руб.

Как заявила основатель и управляющий партнер ГК "РосКо" Алена Талаш, наличие российского диплома может существенно упростить иностранцу получение вида на жительство (ВНЖ).

При этом диплом стопроцентно будет верифицироваться организацией, связанной с военным делом и оборонным сектором, при трудоустройстве в правоохранительных органах, сообщают "Известия".