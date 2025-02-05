ФАС потребовала от Ozon и Wildberries согласовывать скидки с продавцами

Федеральная антимонопольная служба России выдала Wildberries и Ozon предупреждения из-за не согласованных с продавцами скидок.

Пресс-служба ФАС сообщила, что маркетплейсы внесли изменения в условия проведения акций, в том числе автоматических. В результате товары продавались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет. В службе считают, что такие действия несут риски для предпринимателей, которые лишаются права управлять ценами на собственные товары.

ФАС предписала Wildberries и Ozon создать условия, при которых участие в акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии получения подтверждения от продавца.

Ранее стало известно, что маркетплейсы могут обязать размещать на первых 15 позициях в своих каталогах и в результатах поиска российские товары. С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.