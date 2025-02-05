Зеленский заявил о готовности Киева добывать ископаемые с зарубежными партнерами

Киев готов добывать полезные ископаемые вместе с зарубежными партнерами.

"Мы открыты к тому, чтобы их (ископаемые) разрабатывали наши партнеры, которые помогают нам защищать землю", — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства указал, что в стране достаточно редкоземельных металлов.

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом еще в сентябре 2024 года, и Украина "открыта к приходу инвестиций американских компаний", сообщает "РБК Украина".

В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.