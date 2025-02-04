05 Февраля 2025
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Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края

Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели

Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова удалось во вторник эвакуировать с места гибели, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.

По его словам, в районе места гибели Ефремова были мины.

Напомним, вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО во время возвращения с боевого задания.

"Ефремов был незаурядным человеком с большим сердцем. Он делал все, чтобы отряд полноценно выполнял свои задачи. После вторжения в Курскую область отправился защищать родную землю. С честью и мужеством выполнял боевые задачи", - сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Теги: Серегй Ефремов, вице-губернатор, Приморский край


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