В Нижневартовске произошла массовая драка у миграционного центра

В Нижневартовске произошла массовая драка с участием как минимум 15 мужчин. Инцидент произошел на улице Мир. По их словам, драки и наруа у дома № 25, рядом с миграционным центром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту проводится процессуальная проверка (ст. 213 УК РФ). Кроме того, следственными органами инициирована передача уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство (ст. 111 УК РФ).

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту массового конфликта в Югре. Отметим, что в соцсетях местные жители жалуются на соседство с миграционным центром. По их словам, драки и нарушения общественного порядка стали нормой. Также люди жалуются на заставленный машинами двор.