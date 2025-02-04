Отчет по крушению самолета в Казахстане: в корпусе выявлено множество сквозных повреждений

Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау.

Согласно отчету, в корпусе самолета выявлено множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Также похожие повреждения были выявлены в левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах. В некоторых местах повреждения правильной прямоугольной формы.

Гидравлика и электропроводка самолета были повреждены до столкновения с землей.

Отмечается также, что перед падением самолет хаотично менял траекторию полета был резкий набор и снижение высоты. Характер повреждений определят исследования и экспертизы.

Также в отчете приведены фрагменты переговоров с наземными службами. В начале экипаж воздушного судна доложил об "ударе птиц об кабину", затем сообщил, что следует в Минеральные воды. Кроме того, экипаж сообщил о повышенном давлении в кабине и отказе гидравлической системы и взрыве кислородного баллона. Была зафиксирована разгерметизация. После экипаж объявил о намерении лететь в Махачкалу или вернуться в Баку, а затем, сообщив об отказе управления элеронами и рулем высоты доложил о смене курса на Актау.

Напомним, пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России.