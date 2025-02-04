Сергей Ситников: Реконструкция кардиокорпуса стала новым шагом в развитии кардиологии в Костромской области

Масштабная модернизация системы оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области началась в 2014 году. По инициативе губернатора Сергея Ситникова в областной клинической больнице был создан региональный сосудистый центр, внедрены первые виды высокотехнологичных операций по спасению пациентов с поражениями сердца и головного мозга. Произошло объединение нескольких отделений и служб, теперь помощь здесь оказывают в режиме 24/7. Это единственный центр в регионе, где выполняется чрескожное коронарное вмешательство. Центр активно развивается, оснащается новейшим оборудованием.

Стоит отметить, что успехи региона в развитии сердечно-сосудистой службы неоднократно отмечали специалисты всероссийского уровня, в том числе, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.

Значительным шагом развития системы помощи кардиологическим больным стало расширение площадей регионального сосудистого центра. На эту реконструкцию из областного бюджета было направлено более 166 млн рублей, еще порядка 37 млн рублей - средства медучреждения.

Сегодня в ходе рабочей поездки в учреждение главе региона доложили о результатах реализации проекта.

Главный врач костромской областной клинической больницы Владимир Храмов сообщил, что на новых площадях открыты обновленная палата реанимации и интенсивной терапии, палаты отделения кардиологии, новая рентген-операционная, оснащенная вторым современным ангиографом для выполнения малоинвазивных операций на сосудах сердца.

«До окончания работ ангиограф и палаты реанимации регионального сосудистого центра находились в разных корпусах, поэтому приходилось транспортировать пациентов на автомобиле. Сейчас все сконцентрировано здесь, в одном корпусе - экстренная помощь, ангиограф, койки интенсивной терапии, отделение стационара, кардиодиспансер, где мы проводим наблюдение пациентов после перенесенных патологий», - рассказал Владимир Храмов.

В отделении кардиологии регионального сосудистого центра ежегодно проходят лечение около 2000 пациентов с острым коронарным синдромом и хроническими формами ишемической болезни сердца. Ежедневно требуется проведение более десяти вмешательств с использованием ангиографа. Как пояснили врачи губернатору, новые мощности позволят увеличить возможности по лечению пациентов с острым коронарным синдромом, нарушением сердечного ритма, число операций по установке кардиостимуляторов. Значительно расширится оказание плановой помощи.

«Это новый шаг в областной кардиологии, кардиохирургии. Если до сегодняшнего дня основной упор делался на оперативное вмешательство, когда стоял вопрос либо жизни, либо смерти пациента. То новые возможности позволят перейти к абсолюту плановых мероприятий со своевременной подготовкой для больных, для которых это вопрос качества жизни», - отметил Сергей Ситников.

Глава Костромской области поинтересовался, как выстроены взаимотношения в команде врачей, как сбалансированы вопросы заработной платы.

«В целом, у нас хорошие рабочие взаимоотношения во всей команде», - отметил заведующий кардиологическим отделением Дмитрий Строкин.

«Когда мы говорим о работе в команде, очень важно, чтобы была справедливость в коллективе. И чтобы у всех было понимание, что работают на общее дело, что конечная цель человека - выписать человека к нормальной жизни. Очень радует то, что областной больнице удалось преодолеть проблемы, которые были несколько лет назад. Вижу, что нынешнее руководство больницы, новые заведующие отделениями формируют человеческие отношения людей в белых халатах самым лучшим образом», - отметил Сергей Ситников.

В числе дальнейших задач по развитию системы помощи больным с сердечно-сосудистыми патологиями глава региона отметил приближение высококвалифицированной помощи кардиологического профиля к жителям северо-востока области, развитие направления в Шарьинской окружной больнице.