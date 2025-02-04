04 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появится первый в России зеленый мост

В Екатеринбурге планируют построить первый в России и второй во всем мире зеленый мост. Такие планы заложены в проект благоустройства набережной Исети вдоль пересечения Базового переулка и улицы Луганской. Проект разработан компанией Urban Green совместно с девелопером Prinzip.

"Прогулочная зона "От ВИЗа до НИЗа" – большой и важный для нашего города проект. Прибрежное пространство возле ЦПКиО имени Маяковского обладает огромным рекреационным потенциалом. В перспективе эта локация может превратиться в полноценный небольшой парк. Благоустройство станет частью проекта по строительству жилого квартала на правой стороне Исети", – заявил директор департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Для моста планируется реконструировать 30-метровый путепровод. По обе стороны от пешеходной зоны будут проложены полости с грунтом, куда высадят деревья. Всего же пространство в 36 тыс. кв.м. разделят на 10 зон, основными из которых станут прогулочная, спортивная, природная, развлекательная и для выгула собак. От шума близлежащих дорог отдыхающих закроет "зеленый экран".

Мост - не единственный рекорд, предусмотренный проектом. На южной части площадки расположится самая большая в Екатеринбурге собачья зона площадью в 3,5 тыс. кв.м. Она будет поделена на две части: для выгула и тренировок, где горожане смогут проводить выставки животных и соревнования.

На территории также расположится многофункциональная спортивная площадка. Помимо обычного фитнеса, екатеринбуржцы смогут поиграть в пинг-понг, тренироваться делать трюки на памп-треке на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Более того, будет выделена зона в 2 тыс. кв.м., где установят скалодромы, веревочные трассы и другие "лазалки" для детей.

Все зоны парка будут соединены между собой дорожками и тропинками из 12 видов покрытий, в числе которых галька, щепа, дерево и плитка. Также для каждого подберут один из наиболее комфортных видов освещения - от слабого до самого яркого.

Авторы проекта обещают сохранить имеющиеся деревья, убрав только умирающие. Помимо этого, в парке появится 107 новых ив, сосен, лип и яблонь.

Сегодня проект представили на заседании совета по развитию общественных пространств, по итогам которого концепция благоустройства была единогласно принята, но с доработкой замечаний.

Теги: Екатеринбург, зеленый мост, площадка, благоустройство


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