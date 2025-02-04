В мэрии Екатеринбурга увеличили субсидии малому и среднему бизнесу

Администрация Екатеринбурга выделит почти 21 млн рублей на поддержку бизнеса. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, согласно документу, Фонду поддержки предпринимательства выделяется 20,9 млн рублей. Эти средства направят на субсидии малому и среднему бизнесу.

Стоит отметить, что по сравнению с 2024 годом сумма увеличилась. В прошлом году на эти цели муниципалитет выделял чуть меньше 19 млн рублей.

Как уточнили в администрации, по итогам 2024 года в Екатеринбурге была зарегистрирована почти 121 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса (в 2023 году их было на 3 тысячи меньше). Большинство предприятий занимается хранением и транспортировкой, строительством, операциями с недвижимостью и торговлей.