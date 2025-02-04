Чиновница Минпросвещения, выступавшая за школьные дискотеки, ушла с должности

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре уволилась по собственному желанию. Об этом она сама сообщила РИА Новости.

"Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу", - сказала Агре.

Ранее чиновница предложила возобновить практику проведения школьных дискотек. На круглом столе "От народосбережения — к народоумножению" она заявила, что это создаст молодым людям условия для начала романтических отношений, что, в свою очередь, поспособствует созданию семьи. Сейчас из-за отсутствия этих условий только 8% молодых людей от 18 до 21 года хотят видеть себя в семейной жизни, утверждает Агре.

Председатель профсоюза "Учитель", учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков считает озвученное предложение далеким от реальности. "Это просто какой-то сюрреализм, чтобы люди такого ранга занимались вопросом организации дискотек в школах", - сказал учитель в беседе с Накануне.RU.