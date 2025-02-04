Экс-профессору академии ВКС грозит срок за "мёртвые души"

Бывшему профессору Военно-космической академии имени Можайского Минобороны России Кириллу Цветкову и его коллегам грозит срок по делу о мошенничестве при исполнении гособоронзаказа.

По версии следствия, преступления совершены в 2021-23 гг. По гособоронзаказу академия заключила контракты с предприятиями на 300 млн руб. В это время Цветков и его подельники организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 сотрудников. После этого он похитил их зарплату – выделенные из бюджета деньги.

Во время расследования арестовано имущество обвиняемых. Следствие завершено, сообщается в telegram-канале военных следственных органов СКР.