Подрыв в ЖК "Алые паруса", предположительно, совершил террорист-смертник
Подрыв в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, он дождался Саркисяна в холле дома и активировал СВУ, которое было закреплено на его теле.
По информации телеграм-канала, речь идет о гражданине Армении примерно 45 лет. В момент взрыва на нем была темная одежда.
Как пишет RT, тело, найденное на месте взрыва, принадлежит киллеру, оно сильно обезображено.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва один человек погиб на месте. Саркисян, который был целью подрыва, скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали при взрыве в элитном ЖК. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар.