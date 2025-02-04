Подрыв в ЖК "Алые паруса", предположительно, совершил террорист-смертник

Подрыв в ЖК "Алые паруса", в результате которого погиб основатель батальона "Арбат" и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян, мог совершить террорист-смертник. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, он дождался Саркисяна в холле дома и активировал СВУ, которое было закреплено на его теле.

По информации телеграм-канала, речь идет о гражданине Армении примерно 45 лет. В момент взрыва на нем была темная одежда.

Как пишет RT, тело, найденное на месте взрыва, принадлежит киллеру, оно сильно обезображено.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва один человек погиб на месте. Саркисян, который был целью подрыва, скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб на месте ЧП, четверо пострадали при взрыве в элитном ЖК. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар.