В Екатеринбурге пройдет первый стадионный турнир по кикбоксингу с участием "Уральского Халка"

Уже в эту субботу, 8 февраля, в екатеринбургском КРК "Уралец" состоится первый стадионный турнир по профессиональному кикбоксингу от RCC Fair Fight.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, зрителей ждет 16 динамичных поединков с участием именитых бойцов, а также два боя за титулы чемпиона организации. В соглавном событии вечера "Уральский Халк" Иван Штырков сразится против титулованного спортсмена из Белоруссии Алексея Кудина – пятикратного чемпиона мира по тайскому боксу и трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу. Штырков, напротив, силен в ММА, а вот в кикбоксинге имеет пока небольшой опыт.

В главном бою тяжеловесы Дмитрий Васенев и Никита Козлов сойдутся в пятираундовом поединке за титул чемпиона RCC Fair Fight. Оба имеют серьезные достижения в кикбоксинге, и их встреча поможет выяснить, кто является лучшим в России.

Еще один титульный бой пройдет в весовой категории до 77,1 кг: действующий чемпион и лучший нокаутер лиги 2024 года Сайфуллах Хамбахадов будет защищать свой пояс в поединке против Дениса Бурматова. Оба бойца входят в число самых сильных ударников RCC.

Кикбоксинг по праву считается одним из самых динамичных и зрелищных видов единоборств в мире: здесь разрешены удары руками, коленями и ногами, нет никакой борьбы, а бойцы дерутся в маленьких перчатках. Чемпионский пояс, который получат победители – настоящее произведение искусства. Лого RCC вписан в квадратный ринг из тонкой меди – аналог того, в котором проводятся турниры по К1. По углам размещены буквы FF, обращенные друг к другу и символизирующие маску японского воина (дань уважения Стране восходящего солнца, где зародилась эта спортивная дисциплина). Вся центральная часть дополнена 2 тысячами 33 кристаллами черного и белого цвета.

Как отмечают организаторы, турниры Русской медной компании всегда отличаются яркими шоу. В этот раз зрителей ждет настоящее погружение в историю восточных единоборств через призму легендарных видеоигр в жанре "файтинг". Цифровые декорации, образы бойцов и общий стиль арены будут отсылать к различным эпизодам Tekken и Street Fighter. А бойцы главного карда предстанут в выбранных ими образах персонажей – Юдзиро Ханма, Рю, Акумы, Дадли, Кинга и других.