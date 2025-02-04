Власти Крыма захотели оценить преступления украинских нацистов

В Крыму предложили создать рабочие группы. Целью их работы будет оценка преступлений нацистов на Украине во время специальной военной операции.

Работать такие группы должны по типу Нюрнбергского процесса. По мнению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, сегодня преступления, совершенные нацистами на территории Украины во время специальной военной операции, трактуются как преступления.

"Невозможно, когда расстреливают мирных граждан – как события в Курской области, это сродни тем фашистским преступлениям. <…> Возможно, сегодня нужно создание рабочих групп по военным преступлениям", - приводит ТАСС слова Константинова, сказанные на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

Ялтинская конференция началась 80 лет назад, 4 февраля 1945 г., и продлилась неделю. Она стала местом создания нового мира, просуществовавшего в 1945-91 гг.