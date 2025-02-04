ЕС пересмотрел обоснование санкций против Абрамовича

Евросоюз изменил формулировку обоснования санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает The Jerusalem Post.

В санкционных документах говорилось, что Абрамович получал выгоду от связей "с российскими лицами, принимающими решения, ответственными за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины". Также в документах ЕС сообщалось, что он был вовлечен "в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода правительству" России.

По информации JP, первая формулировка была исключена.

Абрамович в 2023 году пытался оспорить введенные против него санкции, но суд ЕС подтвердил их законность. Защита бизнесмена просила признать включение миллиардера в санкционные списки "ошибочным". Адвокаты россиянина сочли, что Абрамович попал под санкции только потому, что очень известен.

Кроме того, защита олигарха заявляла, что за последние 20 лет он заплатил в Великобритании налогов на 1,72 млрд фунтов стерлингов, а в 2019-2020 гг. налогов было уплачено (самим Абрамовичем и его компаниями) на более чем 41 млн фунтов стерлингов. Это ставит Абрамовича в число 25 крупнейших налогоплательщиков данного финансового года, отмечали адвокаты бизнесмена.