Игорь Седов сообщил об отправке очередной партии помощи бойцам СВО

"За прошедшую неделю наш муниципальный штаб помощи военнослужащим под выполнил несколько заявок бойцов, принимающих участие в специальной военной операции", -сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

В частности, совместными усилиями Благотворительного фонда «Созвездие добра», председателя комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Городской Думы Александра Тихонова и неравнодушных горожан по заявкам астраханских бойцов из нескольких подразделений в Запорожское направление были переданы генератор, строительные инструменты, портативный детектор БПЛА , а также посылки от школьников.

Астраханцы продолжают помогать бойцам на СВО.