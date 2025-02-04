Сборную России по хоккею не допустили до международного соревнования

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России до участия в одном из соревнований. Речь идёт о чемпионате мира, который должен пройти в будущем году.

2-4 февраля в Швейцарии проходит заседание совета IIHF, на котором обсуждается вопрос допуска российских команд к международным турнирам. В итоге принято решение не допускать сборную России, пишет ТАСС.

Спортсмены России и Белоруссии не выступают на международных соревнованиях с 2022 г.