В Екатеринбурге стартует запись в детские лагеря

В Екатеринбурге начинается запись детей в загородные и городские лагеря. Об этом в своих социальных сетях написал глава уральской столицы Алексей Орлов.

По его словам, набор пройдет поэтапно и пока записать ребенка можно только на весеннюю смену. Отдыхать дети будут неделю в школах, учреждениях дополнительного образования, а также в работающих теперь круглый год лагерях "Юность" и "Уральские самоцветы".

Градоначальник сообщил, что за всю оздоровительную кампанию 2025 года в 17 загородных, 169 городских лагерях и санаториях у Черного моря отдохнут более 68 тыс. детей

Подать заявление на весеннюю смену можно будет с 10 по 17 февраля через Госуслуги, в МФЦ или же в самом образовательном учреждении.