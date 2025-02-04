Песков не стал комментировать заявления Трампа о "прогрессе" по Украине

Кремлю нечего добавить к тому, что Москва неоднократно говорила по теме урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме", - цитирует его ТАСС.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, "по России и Украине" достигнут "значительный прогресс". Американский лидер не уточнил, о чем конкретно идет речь, но призвал смотреть, "что произойдет".

Трамп ранее сообщал, что хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с Трампом. В МИД отмечали, что американская сторона не выходила на связь по данному вопросу.

Накануне в Кремле заявили, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, а потому не имеет на них права.