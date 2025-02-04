04 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В гимназии Екатеринбурга ученик пырнул ножом одноклассника

Полиция, Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента в одной из гимназий Екатеринбурга. Ученик пырнул ножом другого школьника.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня в гимназии 205 в уральской столице: между двумя учениками 7 класса произошла конфликтная ситуация. Предварительно установлено, что один из детей задирал другого, обрызгивая водой из игрушки. От обиды второй ребенок достал некий острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану.

Раненый школьник госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Прокуратура организовала проверку.

В ситуации также разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, по предварительным данным, пострадавшему было нанесено ножевое ранение. На место направлены сотрудники отдела криминалистики СК России по Свердловской области. Они выясняют все обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к инциденту.

В полиции рассказали некоторые подробности ЧП. Как сообщил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, сигнал о произошедшем в учебном заведении с уклоном на театральные способности поступил в дежурную часть ОП-15 УМВД по Екатеринбургу от бригады "скорой помощи".

"Работающие на месте сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних уже установили личности участников конфликта: это 13-летние мальчишки, одноклассники Дмитрий и Данил. Один из подростков произнес оскорбительные слова, завязалась драка. Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения. По итогам проверки СК может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: гимназия, школьники, нож, конфликт, проверка, Екатеринбург


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