Пятеро детей пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области

Школьный автобус в Запорожской области атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Украина. В результате ЧП серьезно пострадал водитель, пять детей получили легкие осколочные ранения.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание?", - написала она в Telegram-канале.

Как сообщает Лента.ру, военнослужащий, который управлял БПЛА, "видел и понимал, что наносит удар по школьному автобусу с детьми".

"Это военное преступление, за которое бесчеловечному противнику, призревшему цивилизационные нормы, придется ответить", — написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале об обращении к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом.