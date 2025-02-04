Shot: Мобильный телефон Саркисяна уничтожен в результате взрыва

Мобильный телефон главы федерации бокса ДНР и создателя батальона "АрБат" Армена Саркисяна уничтожен в результате взрыва в ЖК "Алые паруса", сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, смартфон лежал в кармане погибшего. После взрыва его разбило осколками и расплавило. Извлечь из мобильника какую-то информацию и проверить на шпионское ПО практически невозможно.

Shot пишет, что СВУ, заложенное в подъезде, привели в действие дистанционно. По одной из версий, именно через телефон организаторы покушения могли следить за Саркисяном. Сигналом для подрыва, возможно, послужила геометка мобильника. По другой версии — слежка велась через камеру, по аналогии с подрывом генерала Игоря Кириллова.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве Армена Саркисяна могут быть два исполнителя. Предположительно, один из участников несколько месяцев следил за создателем батальона "АрБат", а другой якобы разрабатывал план подрыва и изготавливал СВУ.

По одной из версий, за Саркисяном могли следить неизвестные. Эти люди якобы сняли квартиру в ЖК "Алые Паруса", чтобы не привлекать к себе внимание во время наблюдения. Сейчас проверяют всех жильцов, особенно арендаторов.