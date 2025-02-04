Екатеринбургские депутаты обсудили планы на весенний призыв в закрытом режиме

На заседание комиссии Екатеринбургской городской думы по безопасности жизнедеятельности населения, на котором обсуждались итоги проведения осеннего призыва граждан на военную службу и задачи по подготовке и проведению весеннего призыва 2025 года, не допустили прессу.

После мероприятия начальник отдела подготовки и призыва военного комиссариата Свердловской области Алексей Белокур отметил в разговоре с журналистами, что такая секретность не связана с чем-то необычным. Более того, динамика призыва осеннего призыва была даже лучше, чем в прошлом году.

"Парни более мотивированные, конечно (...) Идут с пониманием дела", – заявил военком.

Особенно высокий уровень мотивации имеют молодые люди, которые прошли обучение в школе ДОСААФ, рассказал Белокур.

Кроме того, по его словам, родители также принимают активное участие в процессе призыва, поддерживая в детях желание служить.

Он добавил, что подготовка к весеннему призыву в этом году начинается уже 1 марта – на месяц раньше обычного.